Legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera sullo Stabilicum

Il voto segreto ha spinto le opposizioni a chiedere garanzie sulle modalità di espressione del voto. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha proposto di utilizzare il cosiddetto "catafalco", con un'urna e palline bianche e nere, come avviene per l'elezione del presidente della Repubblica. Alla richiesta si sono associati Pd, Avs e M5s, che hanno chiesto anche di evitare spostamenti tra i banchi e la presenza di deputati in piedi durante le operazioni. Alle richieste dell'opposizione ha però replicato il presidente di turno Giorgio Mulè, chiarendo che il sistema resta quello elettronico: "La presidenza assicura la segretezza del voto", ha sottolineato I gruppi hanno inoltre sollecitato maggiori limitazioni per fotografie e video dalle tribune. Ma non solo, perché le forze di opposizione hanno organizzato diverse riunioni per definire iniziative comuni da mettere in campo dentro e fuori dal Parlamento.