DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ LE VOTAZIONI

Legge elettorale: il governo pone la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3

Sull'articolo 8, anch'esso da approvare, non viene posta la fiducia... La votazione finale del provvedimento è attesa per giovedì 8 ottobre

05 Ott 2026 - 16:05
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Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1,2 e 3 della riforma della legge elettorale, così come modificati dal Senato in seconda lettura. La votazione della fiducia avverrà martedì per gli articoli 1 e 2, e mercoledì per l'articolo 3. Sull'articolo 8, anch'esso da approvare, non viene posta la fiducia. La votazione finale del provvedimento è attesa giovedì 8 ottobre.

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Il calendario delle dichiarazioni di voto

 Martedì alle 12.10 inizieranno le dichiarazioni di voto sull'articolo 1, con votazione per appello nominale non prima delle 14. Seguiranno le dichiarazioni di voto sull'articolo 2 e il voto per appello nominale. Mercoledì, dalle 9, inizieranno le dichiarazioni di voto sull'articolo 3, con voto per appello nominale non prima delle 10.50. Al termine e fino alle 13.30 si passerà alla votazione dell'articolo 8 della legge elettorale. Dalle 16.15, con eventuale prosecuzione notturna, si andrà avanti con gli ordini del giorno. Giovedì, a partire dalle 10.30 si svolgeranno le dichiarazioni di voto finale sul provvedimento in diretta tv: la votazione finale è prevista non prima delle ore 12.30. A ricordare le tappe del voto dei prossimi giorni è stato il presidente di turno, Giorgio Mulè.

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