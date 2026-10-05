Legge elettorale: il governo pone la questione di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3

Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha posto alla Camera la questione di fiducia sugli articoli 1,2 e 3 della riforma della legge elettorale, così come modificati dal Senato in seconda lettura. La votazione della fiducia avverrà martedì per gli articoli 1 e 2, e mercoledì per l'articolo 3. Sull'articolo 8, anch'esso da approvare, non viene posta la fiducia. La votazione finale del provvedimento è attesa giovedì 8 ottobre.