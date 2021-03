Legge elettorale, Letta: "Dobbiamo ripartire dal Mattarellum"

"Avevamo una legge elettorale che si chiamava Mattarellum: ha funzionato bene. Poi è stata cambiata prima con il Porcellum e poi con il Rosatellum: due errori clamorosi. A me piacerebbe ripartire dal Mattarellum". Lo ha detto il neo segretario del Pd Enrico Letta. "Sono per una legge che dia al cittadino il potere: bisogna evitare che si voti con le liste bloccate. I parlamentari li devono scegliere i cittadini, non io", ha aggiunto.