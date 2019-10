Legge elettorale, la maggioranza: "Entro dicembre un testo condiviso"

La legge elettorale non è stata al centro dell'ultimo vertice della maggioranza sulle riforme, ma i capigruppo di M5s, Pd, Leu e Italia Viva hanno confermato l'impegno a presentare "un testo condiviso" entro dicembre, come indicato nel documento comune del 7 ottobre. Di fatto la maggioranza sulla legge elettorale prende tempo in attesa di capire su quale modello e quali scenari puntare.