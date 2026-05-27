La richiesta della maggioranza in capigruppo

Legge elettorale, la riforma alla Camera il 26 giugno

Dopo una capigruppo durata oltre un'ora, le opposizioni protestano per calendarizzazione: "Basta forzature" 

27 Mag 2026 - 15:49
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La legge elettorale approderà in Aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. E le opposizioni attaccano dopo la calendarizzazione: al termine di una capigruppo durata oltre un'ora, i presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. "E' l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco", dice la Dem Chiara Braga.

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"E' la prima legge elettorale fatta con comunicati stampa", sottolinea Riccardo Ricciardi del M5s, aggiungendo: "Non c'è limite al peggio, non possiamo accettare un metodo di questo tipo". "La trattano come fosse un decreto", osserva ancora Riccardo Magi, "per poter contingentare i tempi, non è accettabile, lo abbiamo detto al presidente". "Nelle prossime settimane - ha detto Marco Grimaldi di Avs - continueremo a chiedere a tutte le istituzioni, comprese le presidenze, di non oltrepassare il segno".

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