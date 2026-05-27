Legge elettorale, la riforma alla Camera il 26 giugno

La legge elettorale approderà in Aula alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. I capigruppo di centrodestra hanno infatti chiesto alla riunione dei presidenti dei gruppi della Camera di poterla inserire a giugno nell'ordine del giorno. E le opposizioni attaccano dopo la calendarizzazione: al termine di una capigruppo durata oltre un'ora, i presidenti dei gruppi di opposizione e i loro vice sono andati all'attacco. "E' l'ennesima forzatura di una maggioranza ossessionata dal cambiare le regole del gioco", dice la Dem Chiara Braga.