Politica
"NESSUN VANTAGGIO"

Legge elettorale, La Russa: "Rischio stallo, mi auguro una soluzione bipartisan"

26 Nov 2025 - 18:36
Secondo Ignazio La Russa, con l'attuale legge elettorale "c'è il rischio di un pareggio quanto meno al Senato" con una "situazione di stallo e di pareggio". Il presidente del Senato si è detto convinto che un tale stato di cose "non rappresenti un vantaggio per questo o quel partito, ma un danno per i cittadini. I quali non vedrebbero un governo da loro deciso legittimamente, ma per necessità attraverso soluzioni diverse come un governo tecnico. Mi auguro che la legge elettorale sia bipartisan, deve pensare ai cittadini".

