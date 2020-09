Legge elettorale, Di Maio: ora niente più scuse, sostenere "Si" al referendum

"Il governo non scricchiola ma adesso che è stata fissata una data per la legge elettorale, tutti i partiti siano trasparenti nel votare e nel sostenere il 'Sì' al referendum" sul taglio ai parlamentari. Luigi Di Maio manda un messaggio agli alleati di governo, ancora indecisi. "Ci saranno quelli che sosterranno il 'No' ma chi sostiene il 'Sì' adesso lo faccia in maniera trasparente perché non ci sono più scuse", sottolinea il ministro degli Esteri.