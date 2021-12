Legge elettorale, Conte: "Sono per il proporzionale con sbarramento al 5%"

IPA

"Non esiste una legge elettorale ideale, interpreta il momento storico che vivi. In questa fase storica in cui ci sono tante differenze e sensibilità diverse, penso che il modo migliore per affrontare la prossima legislatura sia un proporzionale con soglia al 5%". E' quanto afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte, sottolineando che "anche nel centrodestra ci sono diverse sensibilità, così come nell'area progressista".