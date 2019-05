Lega: tensione nelle piazze? Unica novità minacce morte a Salvini

"Tensione nelle piazze? L`unica novità negativa sono le decine di minacce di morte contro il ministro Salvini". E' quanto affermano fonti della Lega replicando a Di Maio che aveva parlato di "tensione sociale palpabile". "I reati in Italia sono in calo ovunque, per fortuna, fino a ridursi del 15% in questo 2019. Mentre, purtroppo, sono in aumento i morti e gli infortuni sul lavoro", ricordano dal Carroccio.