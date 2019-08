Lega: "Siamo gli unici a non temere di andare al voto"

Alla riunione dei senatori leghisti a Palazzo Madama Matteo Salvini è stato lungamente applaudito da un gruppo "determinato e compatto", come si legge in una nota del Carroccio diffusa dopo l'incontro che precede l'intervento in Aula del premier Conte. "Siamo gli unici che non hanno paura di confrontarsi con i loro datori di lavoro, i cittadini - dice ancora il testo -, gli unici che non parlano di poltrone ma di sviluppo del Paese".