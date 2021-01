Lega, Romeo: "Non chiudiamo ma governo di tutti è complicato"

ansa

"Su temi specifici, la Lega non chiude, ma un governo di tutti è molto complicato". Lo dice Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato, in una intervista al Corriere della Sera. "Non mi risulta" che la Lega apra a un Governo di unita' nazionale. "Noi andiamo dal presidente Mattarella per dire no a un nuovo governo Conte - afferma - Quando non ci sara' piu' quel signore a Palazzo Chigi ragioneremo del resto".