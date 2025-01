Violenza sessuale in eventi di massa, la Lega chiede pene più severe

La Lega presenta un progetto di legge che introduce il reato di violenza sessuale in eventi di massa e ne aumenta le pene. "Chiunque, durante eventi di massa, manifestazioni pubbliche, in luogo pubblico o aperto al pubblico, commette atti di violenza sessuale, in partecipazione con più persone riunite, è punito con la reclusione da dieci a sedici anni", lo prevede il pdl presentato dal capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali della Camera, Igor Iezzi. Il provvedimento si compone di un solo articolo e introduce nel codice penale l'articolo 609-terdecies su "Violenza sessuale di gruppo durante eventi di massa, manifestazioni pubbliche o in luogo pubblico o aperto al pubblico".