Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Le parole di Paolo Formentini

La Lega attacca: "Prima contro Salvini, ora contro gli Usa: la Francia si rassereni"

25 Ago 2025 - 14:21
© Ansa

© Ansa

Il deputato della Lega, Paolo Formentini, responsabile del dipartimento Esteri del Carroccio ha lanciato un altro attacco alla Francia. "Prima la reazione eccessiva alle semplici e rispettose opinioni di Matteo Salvini contro l'invio di soldati europei in Ucraina, ora l'attacco contro gli Stati Uniti a proposito di antisemitismo e la convocazione dell'ambasciatore", ha detto. Secondo Formentini, "la situazione internazionale è molto delicata e richiede buonsenso e sangue freddo", per cui "confidiamo che tutti ritrovino la necessaria serenità e che a Parigi evitino di investire altro tempo per convocare gli ambasciatori di mezzo mondo". 

lega

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri