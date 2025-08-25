La Lega attacca: "Prima contro Salvini, ora contro gli Usa: la Francia si rassereni"

Il deputato della Lega, Paolo Formentini, responsabile del dipartimento Esteri del Carroccio ha lanciato un altro attacco alla Francia. "Prima la reazione eccessiva alle semplici e rispettose opinioni di Matteo Salvini contro l'invio di soldati europei in Ucraina, ora l'attacco contro gli Stati Uniti a proposito di antisemitismo e la convocazione dell'ambasciatore", ha detto. Secondo Formentini, "la situazione internazionale è molto delicata e richiede buonsenso e sangue freddo", per cui "confidiamo che tutti ritrovino la necessaria serenità e che a Parigi evitino di investire altro tempo per convocare gli ambasciatori di mezzo mondo".