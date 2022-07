Lega, Fedriga: su alcuni temi cercare convergenze destra-sinistra

"Dobbiamo presentare un programma di governo credibile, lo stiamo scrivendo.

Il dibattito penso che debba essere anche sull'approvvigionamento energetico, sulla siccità e come affrontarla, sui rapporti internazionali, sulla questione lavoro, sono cose fondamentali per il Paese". Lo ha detto il governatore Fvg della Lega Massimiliano Fedriga, aggiungendo: "Penso che su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possano trovare anche condivisioni tra destra e sinistra, a prescindere da chi governerà".