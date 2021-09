Leader Cgil-Cisl-Uil chiedono incontro a Draghi su lavoro e Pnrr

Ansa

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri hanno scritto al presidente del Consiglio, Mario Draghi per chiedere un incontro urgente sulle questioni aperte. In particolare il tavolo dovrebbe riguardare Pnrr, salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'occupazione. Il governo, sottolineano, si era impegnato a convocare per i primi giorni di settembre un incontro.