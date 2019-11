Le "sardine" nuotano al largo: dopo Bologna e Modena, flash mob anche a Reggio Emilia e Firenze

Lo scopo degli eventi, sottolineano gli organizzatori del flash mob di Reggio Emilia, è quello di "ricordare a tutti che l'Emilia non è quella che racconta Matteo Salvini, che l'Emilia non è una terra di odio e di razzismo ma una terra di pace, fratellanza, tradizioni e valori della Resistenza che non abbiamo dimenticato". Noi Giovani Reggiani scendiamo in piazza per dire NO a questa destra estrema in nome di quello in cui crediamo".

A Rimini, invece, l'azione di contrasto sarà in concomitanza con l'inaugurazione della nuova sede del Carroccio nella città romagnola, e l'evento servirà a "contarsi, stringersi, esprimere che la politica sana che ognuno vive nel quotidiano sarà sempre più forte degli slogan e degli insulti".

E dall'Emilia-Romagna, il movimento si espande anche fuori regione: per il 30 novembre è infatti in programma un'altra iniziativa delle "sardine", questa volta a Firenze.