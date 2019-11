Le Sardine di nuovo in piazza, 10mila persone a Parma

Le " Sardine " sono tornate in piazza: migliaia infatti le persone che hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Parma lunedì sera. "Care Sardine, benvenute a Parma, siete 10mila ", ha scritto su Fb il sindaco della città emiliana, Federico Pizzarotti. Intanto è stato annunciato "l' appuntamento romano ", in programma il 14 dicembre , dove gli organizzatori puntano a richiamare 100mila persone.

"Fate sentire alta e solenne la voce di una città libera in una terra libera - ha aggiunto Pizzarotti -. Perché nessuno può venire in Emilia-Romagna e insegnare a noi cos'è la libertà".

A Roma appuntamento in piazza San Giovanni, "luogo simbolo" Per Roma luogo dell'appuntamento sarà piazza San Giovanni. "Abbiamo voluto organizzare questo raduno in un luogo simbolo - spiegano gli organizzatori- una piazza che negli ultimi tempi è stata usata come palco per diffondere messaggi che non sono degni di una società civile. È tempo di reagire a questo modo di fare politica, una retorica vuota e senza empatia, che alimenta la divisione e fonda il proprio messaggio sull'odio verso il prossimo".

A Verona appuntamento per il 28 novembre Anche a Verona le sardine si mobilitano. "Siano 6000" scrivono sul gruppo Facebook annunciando la mobilitazione per la sera di giovedì 28 novembre. "Le sardine veronesi hanno cominciato a nuotare. Dopo la crescita esponenziale del gruppo Facebook ci siamo dati un appuntamento fisico. Nuoteremo verso piazza Isolo, l' appuntamento è per giovedì alle 19.30" hanno scritto sottolineando che "è tempo di reagire anche a Verona contro una politica che fonda il suo messaggio sulla cattiveria e sull'odio verso il prossimo".