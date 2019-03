20 marzo 2019 10:21 Le Iene tornano sul caso Sarti: "LʼM5s spiava i propri deputati" Lʼhacker avrebbe agito da un computer di Montecitorio. Le foto osè della parlamentare forse depredate in questo modo

La vicenda delle foto intime di Giulia Sarti finite online diventa un caso per l'intero M5s dopo la nuova puntata de Le Iene in cui Filippo Roma denuncia che molti deputati del movimento sarebbero stato spiati dal loro stesso partito. A confermare questa ipotesi è stato l'ex consigliere regionale emiliano Giovanni Favia - tra i primi espulsi via blog - il quale ha parlato di "vendetta politica interna".

La deputata Sarti sarebbe stata spiata e colpita perché legata a Favia, dice lo stesso epurato dal movimento. Favia chiama in ballo Max Bugani - ras cinquestelle di Bologna, socio dell'Associazione Rousseau e vicino a Luigi Di Maio - che avrebbe anche ispirato l'hackeraggio delle mail di parlamentari M5S nel 2013 per controllarli.



L'hacker 5s dentro a Montecitorio - Su quest'ultimo aspetto "Le Iene" danno voce a un ex deputato M5S (coperto da anonimato) secondo cui "l'indagine su chi avesse hackerato gli account si fermò quando si accorsero che il lavoro di accesso fu fatto da pc della Camera". A dirglielo sarebbe stato il deputato - al secondo mandato - Stefano Vignaroli. Che però smentisce tutto. "Per evitare che si alimentino ulteriori assurdita', chiariamo una volta per tutte: Max Bugani e il M5S non c'entrano nulla con l'hackeraggio che ho subito nel 2013", twitta Sarti, ex presidente della Commissione giustizia della Camera, a rischio espulsione per le mancate restituzioni dello stipendio.

Per evitare che si alimentino ulteriori assurdità, chiariamo una volta per tutte: Max Bugani e il M5S non c'entrano nulla con l'hackeraggio che ho subìto nel 2013. Sul resto delle dichiarazioni di Giovanni Favia al Corsera, mi astengo dal commentare ricostruzioni prive di senso. pic.twitter.com/J1YpDF4g9K — Giulia Sarti (@GiuliaSarti86) 19 marzo 2019