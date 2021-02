Lavoro, Orlando convoca parti sociali il 14 e 16 febbraio

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha convocato per domani, domenica 14 e martedì 16 febbraio, una serie di incontri con le parti sociali per l'avvio dell'ascolto e dell'interlocuzione sulle questioni più stringenti dell'azione del Ministero. Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza.