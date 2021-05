Lavoro, Meloni: lo stop ai licenziamenti è tema secondario se la ditta chiude

ansa

"Secondo me il blocco dei licenziamenti è un problema secondario in questa vicenda, rischiamo che chiuda il 40% delle aziende e se chiudono, non ci fai niente con il blocco dei licenziamenti, perché la gente va a casa uguale". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sottolineando come sia necessario mettere "la testa sul tema dei costi fissi delle aziende e premiare gli imprenditori che in questa fase garantiscono continuità".