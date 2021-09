Lavoro, Letta: "Priorità ai giovani, serve un salario di ingresso"

Ansa

Enrico Letta ha parlato del patto sul lavoro e sulla crescita. "Siamo favorevoli alla proposta del premier Draghi che coinvolge imprese e sindacati", ha detto il segretario del Pd. Secondo Letta bisogna dare priorità ai giovani: "Stage e precarietà sono il grande problema del nostro Paese, quindi un salario di ingresso e una possibilità di primo lavoro per i giovani che li stabilizzi sono il modo migliore per far ripartire l'Italia", ha aggiunto.