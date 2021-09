Landini: soluzione è obbligo vaccinale, Green pass aggira problema

IPA

Il Green pass è solo "un modo per aggirare una questione che all'interno del governo e del Parlamento non sono stati in grado di risolvere". E' l'opinione del segretario della Cgil, Maurizio Landini, secondo il quale invece "la soluzione migliore è adottare l'obbligo vaccinale con un provvedimento legislativo". Landini repinge quindi le accuse rivolte in queste settimane ai sindacati di strizzare l'occhio ai No vax.