Landini: "Non mettere in discussione vera lotta all'evasione"

"Una vera lotta all'evasione e la riduzione delle tasse a chi le paga sono i punti di fondo su cui agire". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Il governo con noi si è preso degli impegni e alcuni punti come la lotta all'evasione e il taglio del cuneo fiscale non possono essere messi in discussione. Non venga in mente a nessuno di farlo", ha aggiunto.