Landini: da Salvini messaggi pericolosi per la democrazia

"In questi anni in particolare Salvini e la Lega si sono caratterizzati in un modo io credo pericoloso dal punto di vista democratico. Io ritengo che i messaggi che ha mandato, le cose che ha fatto siano pericolose perché agiscono sulla paura e dividono anziché unire il Paese". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Penso - ha aggiunto - che chi è stato ministro non deve avere certi comportamenti, questo è il punto".