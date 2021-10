Lamorgese: a Trieste non c'erano lavoratori, ma frange da sgomberare

Ansa

"A Trieste siamo stati criticati, ma non c'erano più lavoratori, erano frange estremiste arrivate da tutte le parti d'Italia e anche da fuori. Dovevamo fare uno sgombero leggero per far ripartire il porto". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, spiegando che "il momento è stato complicato, l'abbiamo vissuto con grande sacrificio e responsabilità".