La Ue boccia la Manovra e chiede una nuova bozza entro tre settimane

"Non stanno attaccando un governo, ma un popolo. Sono cose che fanno irritare ancora di più gli italiani e poi qualcuno si lamenta che l'Unione Europea è al minimo della popolarità". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine della sua visita a Bucarest commentando la bocciatura della manovra italiana a Bruxelles. "Non cambia nulla, i signori della speculazione si rassegnino, indietro non si torna", ha aggiunto.