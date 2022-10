La Russa: "Impegnato a essere il presidente di tutti i senatori"

Il neo-presidente del Senato, Ignazio La Russa, rinnova il suo impegno a essere "il presidente di tutti".

"Continuano a giungermi messaggi di solidarietà, oltre che da comuni cittadini e amici di FdI, anche da parte di esponenti di ogni area politica - dice -. Rispondo pubblicamente a tutti ringraziando e rinnovando il mio impegno a voler essere il presidente di tutti i senatori. Da me i seminatori di odio non avranno alibi né appigli per la loro semina".