La Russa a "Dritto e rovescio": "Nessun allarme democratico, spazi di libertà più ampi"

"La storia del ragazzo di 14 anni vittima di bullismo che si è suicidato, è una cosa che toglie il respiro. Ma noi genitori dobbiamo interrogarci per vedere di contribuire per dare ai ragazzi tutto il sostegno di cui hanno bisogno. Non ci dobbiamo sentire assolti perché un ragazzo che arriva a compiere un gesto del genere è perché ha perso fiducia in tutto, anche in chi gli sta intorno". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa e ha aggiunto: "Sulle responsabilità non voglio buttare la croce su nessuno. Io mi interrogo per trovare una soluzione, almeno per il futuro, perché queste cose non succedano più. Però credo che la cosa del malessere di un ragazzo di 14 anni sia un malessere più generale che passa attraverso i social e l'uso del telefonino. La famiglia deve riflettere su qual è il proprio ruolo, ma anche la scuola e gli adulti in generale. Credo che davanti a un caso del genere dobbiamo interrogarci tutti. Dobbiamo prendere coscienza che il malessere esiste e che dobbiamo fare qualcosa tutto insieme".