La Lega: sì allo scostamento di bilancio ma per ridurre le tasse

La Lega ha annunciato di essere favorevole a votare lo scostamento di bilancio ma "per ridurre le tasse ai cittadini italiani e aumentare le pensioni in base all'inflazione". La conferma arriva dal presidente dei senatori leghisti, Massimiliano Romeo, che chiede "riduzione dell'Iva, dell'Irap e della sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori autonomi" e "l'aumento pieno ed effettivo degli importi dei trattamenti pensionistici".