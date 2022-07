La Lega contro Letta: "Prima divide la maggioranza e poi chiede unità"

I capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, si scagliano contro Enrico Letta.

"È incredibile, all'improvviso si sveglia e capisce che gli italiani hanno bisogno di un governo forte e operativo su bollette, tasse e lavoro. Lui che fino alla scorsa settimana ha fatto di tutto per dividere la maggioranza e bloccare il Parlamento con Ius scholae, Ddl Zan e droga libera. Lui che, per le sue bandierine, si è alleato con il M5s che tutti sanno essere inadatto a governare. Ci risparmi almeno i suoi appelli per nulla credibili. Ci vuole davvero un bel coraggio a essere così opportunisti e trasformisti".