La Giunta per le immunità al voto sul caso Diciotti: lo scrutinio sarà palese

"Incapace di venire a capo delle tante contraddizioni tra l'estremismo dell'opposizione e il realismo di governo, il M5s è alla continua ricerca di alibi. E' il caso dell'analisi costi-benefici sulla Tav, costruita ad arte per provare a giustificare in forma pseudo tecnica un 'no' all'opera altrimenti inspiegabile. E vale anche per il voto sulla vicenda Diciotti". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Claudio Pedrazzini. "Ancora una volta - prosegue - i grillini hanno infatti scelto di non assumersi la responsabilità di una decisione politica, nascondendosi dietro una piattaforma andata in tilt e demandando ad altri la 'patata bollente'. Non si puo' governare se non si ha il coraggio di prendere una posizione senza nascondersi dietro un dito", conclude.