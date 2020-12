La fattura energetica italiana crolla nel 2020: -41% sull'anno

lapresse

La fattura energetica dell'Italia, cioè quello che viene speso per approvvigionarsi di energia all'estero, si stima per il 2020 intorno ai 23,3 miliardi di euro, in calo di oltre 16 miliardi rispetto allo scorso anno (-41%) e di 30 miliardi rispetto a dieci anni fa. Lo rileva l'Unione energie per la mobilità, che evidenzia come il calo sia una conseguenza del lockdown. Per trovare valori simili occorre tornare indietro di 30 anni.