La Camera approva il ddl sul taglio dei parlamentari: 310 sì, 107 no

L'aula di Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge per la riduzione del numero dei parlamentari, promosso dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento è passato con 310 voti favorevoli e 107 contrari e ora tornerà al Senato per la seconda delibera. Essendo un ddl costituzionale infatti è necessaria la doppia lettura da parte delle due Camere.