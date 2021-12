L'Ue: "Le restrizioni italiane ai viaggi siano di breve durata"

Ansa

Le misure restrittive ai viaggi decise dall'Italia (tamponi per i vaccinati e quarantena per i non vaccinati) devono restare in vigore "per un breve periodo". A dirlo è un portavoce della Commissione Ue in risposta a chi gli chiedeva un commento sull'ordinanza del governo italiano che verrà applicata dal 15 dicembre al 31 gennaio.