L. elettorale, Cassazione dà ok a referendum: ora parola a Consulta

La Corte di Cassazione ha dato il via libera, per quanto di sua competenza, al quesito referendario per l'abolizione della quota maggioritaria del "Rosatellum", proposto da otto consigli regionali guidati dalla Lega e dal Centrodestra. Adesso gli atti passano alla Consulta per il vaglio di ammissibilità della consultazione relativamente ai principi costituzionali.