Iva: il governo nega il rincaro, ma in realtà rischia di salire fino al 26,5%

“Sono tutte sciocchezze” ha detto Di Maio. “Non l’abbiamo aumentata e non l’aumenteremo nei prossimi anni” ha confermato Salvini. I cittadini italiani, secondo i due vicepremier, possono stare tranquilli: l’IVA non subirà alcun aumento. Ma sarà davvero così? Non proprio, visto che i rincari, se non verranno rispettati i vincoli europei, arriveranno e sarà una stangata perché l’IVA passerà dal 22% al 26,5%. “Stasera Italia”, in onda su Rete 4, ha intervistato Mario Baldassarri, ex viceministro dell’economia: “È ovvio che i provvedimenti previsti sono stati calcolati a partire da aprile, ma quando andranno a regime - quindi nel 2020 - costeranno per forza di più”. Anche le opposizioni all’attacco: “Sono dei dilettanti”.