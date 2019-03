Ius soli, Sala attacca Salvini: "Fatti eleggere a Ramy? Il vicepremier così evita di affrontare il problema"

Sala: "Ius soli tema caldissimo" - E invece sulla materia, secondo Sala, c'è da discutere, eccome. "I temi sono complessi - dice, riferendosi all'attacco del senegalese ai 51 ragazzi sull'autobus - e io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti. Però lo ius soli è una questione significativa. E' giusto che ne parli il Parlamento, quindi io evito di cavarmela con le battute, ma certamente c'è un tema di tanti ragazzi nati in Italia e che vivono la nostra cultura".



Insomma, secondo Sala il problema c'è e va affrontato. Sul caso di Milano, spiega che "noi integriamo chiamando ai doveri, oltre che concedendo i diritti". Poi presenta i numeri, dicendo che in Italia gli immigrati sono l'8,5% e a Milano il 19% "e alla fine la città funziona". Ammette che integrare costa fatica e non è semplice ma avverte: "Le scelte difficili non vanno rifiutate, se hanno senso per il futuro".



La replica: "Pensi a fare il sindaco" - Al sindaco di Milano arriva la replica da parte di Alessandro Morelli, deputato e capogruppo leghista nel capoluogo lombardo, che gli consiglia di pensare piuttosto "a non aumentare il biglietto Atm piuttosto che cercare la scorciatoia per gli immigrati che, se integrati, ottengono la cittadinanza già con le attuali norme". E aggiunge: "Sono tantissimi i problemi toccati ma non risolti dall'amministrazione del manager che, compresa la malparata, cerca di svicolare parlando oggi di ius soli, un tema che scalda i milanesi di Area B e i radical chic, che i problemi dell'immigrazione li vedono al telegiornale, usando inoltre un caso di scuola: un ragazzino che a 18 anni potrà diventare italiano e un delinquente probabilmente terrorista che ha avuto la cittadinanza proprio per vie rapide".