Ius soli, Di Maio risponde a Zingaretti: "Sono sconcertato, basta slogan" 

"Col maltempo che flagella l'Italia, il futuro di 11mila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli: io sono sconcertato". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del M5s, commentando la proposta del segretario Pd, Nicola Zingaretti, di inserire nell'agenda parlamentare lo ius soli. "Siamo al governo per governare e non per lanciare slogan o fare campagna elettorale", ha aggiunto.