Ius soli, Di Maio: non è in agenda, è stata riflessione del premier

"Non comprendo tutto questo trambusto dietro le dichiarazioni del presidente del Consiglio. Conte ha specificato che lo ius soli non è nell'agenda di governo". Lo afferma il vicepremier e leader del M5s Luigi Di Maio che ribadisce: "Non sarà quindi una misura che questo esecutivo discuterà, anche perché c'è già una normativa che regola la cittadinanza. La riflessione auspicata dal premier riguarda una sua sensibilità. Legittima ma personale".