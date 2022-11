Migranti, Italia-Francia, il ministro Crosetto: "Penso che la crisi sia già quasi rientrata"

"Penso che la crisi fra Italia e Francia sull'immigrazione sia già quasi rientrata".

Lo ha detto a Bruxelles il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo le recenti tensioni tra i due Paesi per il caso della Ocean Viking. "Non vedo difficoltà per l'Italia" nei rapporti ulteriori nel quadro Ue, e in particolare al prossimo Consiglio europeo - ha aggiunto il ministro -. Si è discusso su un tema; succede nelle famiglie, succede nei condomini, succede anche tra Stati".