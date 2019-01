Italia-Francia, Conte: "Non c'è alcuna lacerazione"

"Non parlerei assolutamente di lacerazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui rapporti con la Francia. A margine del suo intervento al World Ecoomic Forum di Davos, il premier ha spiegato che "Italia e Francia hanno una tradizione di rapporti che non viene messa in discussione, si tratta di affrontare i temi politici critici che sono nell'agenda attuale europea e internazionale di politica estera, in modo molto sereno".