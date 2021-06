Israele, Mattarella a Herzog: "Ogni sforzo per la soluzione a due Stati"

ansa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, auspica che "possa essere profuso ogni sforzo per la ripresa del processo di pace in Medio Oriente per giungere ad una soluzione a due Stati giusta e negoziata direttamente tra le parti". E' quanto si legge in un messaggio inviato dal Capo dello Stato al neoeletto premier israeliano Isaac Herzog. "I nostri Paesi sono uniti da un'antica e sincera amicizia", recita ancora la missiva.