Iraq, Guerini: "Pensare alla possibilità di riconfigurare il nostro impegno"

"Dobbiamo fronteggiare la crisi con il necessario equilibrio, per ottenere una riapertura del dialogo e un abbassamento della tensione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in una telefonata alla sua omologa tedesca sulla situazione in Iraq. "Occorrerà valutare insieme - ha sottolineato Guerini - la possibilità di riconfigurazione del nostro impegno, anche approfondendo la possibilità di rafforzare il ruolo di Nato e Paesi europei".