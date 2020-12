Ipotesi "governo ponte", Meloni: "Chiederò chiarimenti a Salvini"

ansa

Giorgia Meloni si dichiara "abbastanza stupita" dall'apertura di Salvini "a un governo ponte prima delle elezioni". "E' un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità da parte di tutti", chiarisce la leader di Fratelli d'Italia. "Se nasce un nuovo governo oggi dura tre anni, altro che ponte", dice sottolineando come la tempistica dell'apertura di Salvini sia "un po' anomala".