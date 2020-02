Intercettazioni, il governo pone la fiducia sul decreto

Il governo ha posto la questione di fiducia in Senato sul decreto intercettazioni. Ad annunciarlo in Aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, che ha posto la fiducia sul testo del decreto integrato dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia. L'appello nominale del voto di fiducia in Senato sul decreto inizierà giovedì alle 12.