Insultò e minacciò Laura Boldrini su Facebook, condannato a sei mesi

ansa

E' stato condannato a 6 mesi di reclusione l'uomo che insultò Laura Boldrini sui social. "Per lei sempre più piombo delle p38", aveva scritto su Facebook. Nel processo la deputata Pd si era costituita parte civile, andando anche a testimoniare. "Dobbiamo denunciare l'odio online. Minacce e insulti non possono restare impuniti. Fermare la violenza, che in Rete dilaga, deve essere un impegno di tutte e tutti noi", commenta la Boldrini dopo la sentenza.