Inps, fonti parlamentari: "solo" tre deputati hanno ricevuto il bonus 

Sarebbero tre i deputati che avrebbero ricevuto dall'Inps il bonus per gli autonomi. Lo si apprende da fonti parlamentari, secondo le quali sarebbero appunto tre e non cinque, come inizialmente emerso, i parlamentari con partita Iva beneficiari del sostegno introdotto dal governo per far fronte all'emergenza Covid. Cinque parlamentari lo avrebbero comunque richiesto.