Incontro Pd-M5s, "clima costruttivo" | I dem: "Nessun ostacolo insormontabile" | Pentastellati: "Unico tavolo è con il Pd"

Rispetto alla decisione del M5S di dialogare solo con il Pd "aspettiamo un passaggio formale in questo senso, mi pare sia importante che questo sia detto in modo chiaro al capo dello Stato". Lo ha detto Andrea Orlando uscendo dal Nazareno. "Il punto che resta da chiudere definitivamente è questo elemento di ambiguità che ancora esiste rispetto alla decisione univoca di tenere una interlocuzione con il Pd", ha aggiunto. Poi, sulle tensioni interne ai Dem, ha spiegato che "non c'è alcuno scontro. L'incontro" con il M5S "lo abbiamo condotto insieme, il sottoscritto con i capogruppo, che hanno orientamento diverso del mio".