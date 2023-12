Incontro Meloni-Salvini: piena sintonia sul programma, per rivincere

Colloquio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Palazzo Chigi, al termine della riunione sul Pnrr.

Il premier e il vice si sono intrattenuti per un'ora nello studio del presidente del consiglio: "E' stata l'occasione per fare il punto sulla situazione politica e aggiornarsi sui principali dossier", fanno sapere fonti qualificate del governo. Nell'incontro è stata "confermata la piena sintonia per raggiungere tutti gli obiettivi del programma elettorale con l'ambizione di rivincere le elezioni politiche al termine della scadenza naturale della legislatura".