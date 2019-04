Incidente per Di Maio e Bonafede, auto blu tamponata in autogrill: "Nulla di grave"

Piccolo incidente per il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. L'auto blu di Bonafede, in cui viaggiava anche Di Maio, è stata tamponata da una macchina nel parcheggio dell'area di servizio Mascherone tra Roma e Firenze. I due ministri erano diretti in Umbria per iniziative politiche. "Eravamo fermi all'autogrill - ha spiegato il ministro della Giustizia - ed è semplicemente successo che un'auto parcheggiata, lasciata senza freno a mano, ha cominciato a indietreggiare e ci ha urtato". "Nulla di grave, è stata una roba da Cid", ha detto invece Di Maio su Facebook, che poi scherzandoci su ha detto: "Se qualcuno conosce un carrozziere in Umbria mandiamo la macchina di Bonafede in riparazione".